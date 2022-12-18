مع فوز الارجنتين.. مديرية المرور توجه نداءً عاجلاً للعراقيين

شفق نيوز/ وجهت مديرية المرور العامة، مساء الأحد، نداءً إلى المحتفلين بفوز الأرجنتين بكأس العالم من عدم التسبب بعرقلة السير.

ومع الفوز الدراماتيكي للارجنتين بكأس العالم، خرجت جموع من المحتفلين في المدن العراقية بشكل كثيف، مما تسبب زحامات وقطع طرق رئيسية.

وبهذا الخصوص ذكرت المديرية في بيان، "أخي المواطن الكريم، لا تجعل احتفالاتك مصدر ازعاج لغيرك، ندعو المواطنين الكرام بالأحتفال بالطرق الحضارية البعيدة عن التسبب بالاذى للمواطنين الاخرين".

وأضاف أن "عرقلة حركة السير والمرور قد تسبب بحرمان مريض يريد الانتقال للمشفى من اجل العلاج وقد تتسبب بطريقة غير مباشرة بفقدان حياته او تدهور حالته الصحية وغيرها من الامور التي تؤثر سلباً على حياة الانسان، فإحتفالك بطريقة حضارية دليل وعيك وحسك العالي بالمسؤولية".