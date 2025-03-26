مع "عيدية".. إطلاق الرواتب قبل عيد الفطر لهذه الشريحة في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، على تقديم موعد صرف إعانة الحماية الاجتماعية لشهر نيسان/ أبريل، وصرفها قبل عطلة عيد الفطر.

وأشار الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذا المقترح الذي رفعته الوزارة جاء في إطار حرصها على التخفيف من الأعباء المالية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية".

من جهته، أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، أن "الفرق الفنية في الهيئة أنجزت احتساب الدفعة، متضمنةً مبلغ العيدية المخصص لفئة الأيتام، لضمان إيصال المستحقات المالية في الوقت المناسب، مما يسهم في مساعدة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجات العيد".

واختتم البيان بالقول إن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما خلال المناسبات الدينية، إذ تزداد المتطلبات المعيشية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المعيشي وضمان الحياة الكريمة للمواطنين".

وكان مجلس الوزراء العراقي، صوت في جلسته أمس الثلاثاء، على منح مبلغ مالي ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.