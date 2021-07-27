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مع طفرة الإصابات في البلاد.. صلاح الدين الاقل ارتفاعا باصابة كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-27T13:26:56+0000
مع طفرة الإصابات في البلاد.. صلاح الدين الاقل ارتفاعا باصابة كورونا

شفق نيوز/ اكدت محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، انها الاقل ارتفاعا بمعدل الاصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع الطفرة الكبيرة بأعداد الإصابات في البلاد.

وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة صلاح الدين عباس مهدي لوكالة شفق نيوز؛ ان معدل الإصابات بكورونا بشكل عام ارتفع في المحافظة من 8% الى 15% وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالمحافظات الاخرى.

وأكد مهدي ارتفاع الإقبال على تعاطي اللقاحات ضد الفيروس "سينوفارم و استرازينيكا وفايزر" من 14% الى 57% يوميا، مشيرا الى توفير 40 منفذا للتطعيم ضد كورونا ,24 منها تحوي لقاحان سينوفارم الصيني و استرازينيكا البريطاني و16 للقاح فايزر.

ولفت مهدي الى ان محافظته أمام تحد كبير لتأمين اللقاحات "سينوفارم و استرازينيكا" في ظل الإقبال على التطعيم، فيما أكد استمرار تجهيز المحافظة بلقاح فايزر بمعدل 15 الف – 20 الف جرعة أسبوعيا.

وجدد دعوته بالالتزام بإجراءات الوقاية والابتعاد عن التجمعات البشرية غير المبررة للحفاظ على سلامة المواطنين وتفادي تفشي الإصابات.

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