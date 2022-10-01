مع ذكرى تشرين.. الإعلام والاتصالات تصدر ثلاثة توجيهات إلى المؤسسات الإعلامية  

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، ثلاثة توجيهات إلى المؤسسات الإعلامية كافة بالتزامن مع احتجاجات ذكرى تشرين 2019 .

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر (65) لسنة 2004؛ وبالنظر للظرف الخاص الذي يمر به العراق، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والواجب الإنساني الذي تضطلع به وسائل الإعلام في دعم التعايش السلمي ونبذ الصراعات بين أبناء البلد، واعتزازاً بالتنوع المجتمعي، وحفاظاً على السلم الأهلي، وتأكيدا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأحقية التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، ودعوته لوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتجنب تداول الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى و تسيء للبلد".

ودعت الهيئة المؤسسات الإعلامية كافة إلى الالتزام بما يأتي:

1- مراعاة الدقة والمصداقية في تغطيتها الإعلامية من خلال تقديم وصف متوازن للأحداث، ونقل المعلومات بطريقة مهنية خالية من الإضافات أو الإشارات التي قد تؤثر سلباً على الحقائق، وتتحمل الوسيلة الإعلامية المسؤولية المعنوية والقانونية في حال عرض معلومات مضللة وكاذبة.

2- الحفاظ على السلم الأهلي من خلال تجنب الاتهامات الجمعية، والالتزام بالموضوعية والتوازن والمهنية الكاملة، وإبداء غاية الحرص على تمثيل وجهات النظر المتعددة في الأحداث التي يجري تغطيتها، وتجنب استخدام أسلوب الاستهزاء في توجيه المعلومات الواردة بطريقة لا تخدم الحقيقة أو تمثل انتقاصاً من أشخاص أو جهات معينة؛ مما قد يؤدي إلى إشعال فتنة مجتمعية، أو التسبب باستهداف مؤسسات الدولة أو الأفراد أو الكيانات المختلفة.

3- الأخذ بالحسبان أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية الضيوف الذين يجري استضافتهم في البرامج المختلفة، من خلال عدم فسح المجال لهم بالسب أو القذف أو الاساءة أو اتهام الآخرين دون دليل.