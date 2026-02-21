مع حلول رمضان .. أسعار اللحوم الحمراء تقفز في الاسواق العراقية

شفق نيوز - بغداد

شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، نتيجة زيادة أسعار الأعلاف وارتفاع تكلفة استيراد الخراف من دول الجوار بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأوضح أحد تجار اللحوم، ويدعى سليمان حكمت، في حديث لوكالة شفق نيوز أن "ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة زيادة أسعار الأعلاف المستوردة وعدم وجود دعم حكومي، إضافة إلى أن ارتفاع سعر الخروف السوري بأكثر من 60 دولاراً مما دفع العديد من التجار إلى الامتناع عن استيراده، واعتماد السوق بالكامل على الخروف العراقي المحلي" .

وأشار إلى أن" هذه العوامل أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو غرام الواحد من الغنم في بعض الأسواق إلى 22 ألف دينار وأكثر"، مردفا بالقول إن "لحم العجل ارتفع أيضا ليصل الى 20 الف دينار للكيلو غرام الواحد، كما أن الطلب المتزايد مع حلول شهر رمضان ساهم في زيادة الأسعار بشكل إضافي" .

وكانت أسعار اللحوم الحمراء قبل حلول شهر رمضان تتراوح بين 18 - 20 الف دينار للكيلوغرام الواحد من الغنم، بينما تتراوح أسعار لحوم البقر بين 16 - 18 ألف دينار للكيلوغرام الواحد.