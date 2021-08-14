مع أجواء الحر اللاهبة.. بلدة عراقية تشكو انقطاع ماء الشرب منذ شهر ونصف

شفق نيوز/ شكا عدد من أهالي ناحية العباسية التابعة لقضاء الكوفة في محافظة النجف، يوم السبت، من انقطاع الماء الصالح للشرب عن احدى مناطقهم، منذ نحو 45 يوماً.

وقال مدير ماء النجف علي الحلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المنطقة تقع في أطراف ناحية العباسية منطقة الصحاوي وهي عبارة عن بيوت متفرقة تبعد عن مشروع المياه خمسة كليو متر ظهرت هذه الحالة بسبب استخدام المياه بشكل عشوائي".

من جانبه؛ قال مدير اعلام ديوان محافظة النجف أحمد الفتلاوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذه المنطقة تعد أبعد منطقة في قضاء الكوفة وناحية العباسية، وهي من المناطق البعيدة التي يكون إيصال الماء إليها صعباً جداً".

وأضاف أن "مياه الاسالة تعد من ابسط الخدمات، ويعز علينا أن لا تصل المياه الى هذه المنطقة".

وطالب الفتلاوي، بـ"إرسال لجان خلال اليومين المقبلين بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية ودائرة ماء النجف والحكومة الاتحادية، وبالتعاون مع أهالي المنطقة، من اجل ايصال الماء بأسرع وقت لهم عن طريق مد الأنابيب".

وطلب أهالي المنطقة عبر وكالة شفق نيوز من الحكومة المحلية "التدخل لحل مشكلتهم".