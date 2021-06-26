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مع بلوغ الحرارة 50 مئوية.. مرور العراق تصدر نصائح لسائقي السيارات

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-26T17:28:05+0000
مع بلوغ الحرارة 50 مئوية.. مرور العراق تصدر نصائح لسائقي السيارات

شفق نيوز/ اصدر مرور محافظة المثنى، يوم السبت، عدداً من التوجيهات بالتزامن مع الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وحسب الأرصاد الجوية قد تصل درجة الحرارة إلى 50 مئوية في بعض المناطق.

ودعا مرور المثنى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام".

وطالب بـ"فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط ( تنسيم )، وعدم تعبئة خزان وقود السيارة بالكامل".

وحث على تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر لمسافات طويلة بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية".

ودعا البيان الى "عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من الحد اللازم لضغط الهواء".

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