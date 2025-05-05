مع بطاقة "مجانية".. الرافدين يطلق بيع الدولار للحجاج ويحدد الفروع

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الاثنين، إطلاق عملية بيع الدولار للحجاج المسافرين برًا وجوًا، وبينما حدد الفروع المعتمدة لترويج المعاملات، قدم بطاقة "الرافدين كي" مجانًا لكل حاج.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استنادًا إلى توجيهات البنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين عن إطلاق عملية بيع الدولار للحجاج المسافرين برًا وجوًا".

وأوضح، أن "المبلغ المخصص حتى 2000 دولار لكل حاج بسعر صرف 1320 دينارًا للدولار، وتُمنح الأولوية حسب تاريخ المغادرة".

وبين، أن "الفروع المعتمدة لترويج المعاملات، بغداد: الفردوس، شارع فلسطين، الوزيرية، حي العامل، المنصور، والمحافظات: الصيادلة، العباس، الكوت، الأنبار، آشور، شارع الفاروق".

كما أعلن المصرف، "تقديم بطاقة (الرافدين كي) مجانًا لكل حاج، ليتمكّن من استخدامها بكل يُسر وأمان أثناء إقامته في الديار المقدسة".