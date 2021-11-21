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مع بدء أول يوم من الدوام الرسمي الأسبوعي .. شوارع بغداد تغص بالأزدحامات

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-21T05:20:46+0000
مع بدء أول يوم من الدوام الرسمي الأسبوعي .. شوارع بغداد تغص بالأزدحامات

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة منذ صباح اليوم الأحد ازدحامات في الشوارع الرئيسية مع بدء الدوام الرسمي الأسبوعي في دوائر الدولة، ومؤسساتها إضافة إلى المدارس والجامعات والمعاهد.

وبحسب الموقف المروري في بعض مناطق العاصمة بغداد، فإن زخما قويا على جسر اللقاء إضافة إلى مفرق الطرق في منطقة الدورة.

وشهد سريع محمد القاسم وسط العاصمة ازدحاما بوقوف طوابير من العجلات فيه.

أما تقاطع حي الجامعة و حي العدل فإنهما مزدحمان فضلا عن الجسر القادم من سريع (ابو غريب) باتجاه اللقاء أيضا مزدحم بتكدس العجلات.

ومقابل كلية السلام مزدحم لغاية الفلكة بسبب صعدة جسر السريع فيما يشهد سريع منطقة الدورة بطئا في سير العجلات.

وفي شارع مطار بغداد الدولي تجاه جسر القادسية، ومدخل المنطقة الخضراء فإن السير فيهما شبه متوقف من شدة ازدحام السيارات.

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