مع بدء موسم الأمطار.. 90% من بابل بلا خدمات تصريف المياه

شفق نيوز/ كشفت مديرية التخطيط والمتابعة في محافظة بابل، يوم السبت، نسبة المناطق المخدومة بشبكات مجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشيرة إلى وضع خطة استباقية من خلال تقسيم مهام سحب مياه الأمطار على مناطق المحافظة.

وذكر مدير المديرية، محمد عبد الصاحب، لوكالة شفق نيوز، أن "محافظة بابل تعاني من عدم وجود شبكة للمجاري فيها، وأن نسبة المخدوم بشبكة مجاري الصرف الصحي لا يتجاوز نسبة 6%، أما مجاري مياه الأمطار فلا يتجاوز 10% في عموم المحافظة".

وعن الاستعدادات لموسم الأمطار، أكد عبد الصاحب أن "بابل وضعت خطة استباقية، حيث قامت مديرية مجاري بابل بتأهيل شبكة المجاري (المتوفرة حاليا)، تأهيلا كاملا وصيانتها لاستيعاب مياه الأمطار المتوقعة".

وأوضح أن "تقسيم محافظة بابل جرى باشراف المحافظ علي وعد علاوي، إلى مناطق عدة، خاصة في مركز الحلة، منها مناطق الصوب الصغير ومناطق الصوب الكبير".

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "فيما يتعلق بمناطق الصوب الكبير فإن مهمة سحب المياه فيها (في حال فاقت الأمطار التوقعات)، يكون على عاتق آليات مديرية مجاري بابل"، وفي ما يتعلق بـ"مناطق الصوب الصغير، فإن سحب المياه يكون بآليات مديرية بلدية الحلة، بإسناد كوادر الدفاع المدني".

واختتم عبد الصاحب، حديثه بالقول: "نأمل في ظل هذه الاستعدادات الاستباقية عدم تجمع المياه خلال موسم الأمطار في محافظة بابل".