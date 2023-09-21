مع بدء الموسم "الأصفري" بالعراق .. الصيف ينتهي وتحذير من هذه الأمراض

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الخميس، إن ما يعرف شعبياً بموسم "الصفري أو الأصفري" قد بدء في العراق ومعه تزداد بعض الأمراض بسبب التقلبات الجوية.

وأضاف عطية في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يوم غد الجمعة هو آخر يوم من أيام الصيف (فلكيا)، وبعدها يصادف الاعتدال الخريفي الذي سيُصادف يوم السبت 23 أيلول الساعة 09:49 صباحا بتوقيت بغداد.

وأردف بالقول، إن اليوم هو أول ايام موسم (الصفري) او ( الاصفري) المعروف شعبيا في مناطق جنوب العراق وعدد أيامه 26 يوما، وفيه تكثر أمراض الحساسية والانفلونزا والزكام.