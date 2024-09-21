مع بدء العام الدراسي.. كركوك تطلق حملة لمكافحة الكلاب السائبة وتمنع "الذبح العشوائي"

شفق نيوز/ أطلقت الحكومة المحلية في كركوك، يوم السبت، اطلاق حملة لمكافحة ظاهرة الكلاب السائبة وحماية التلاميذ واهالي المحافظة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، كما قررت منع الذبح العشوائي الخارجي.

وذكر بيان لمكتب محافظ كركوك ريبوار طه، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ عقد اجتماعاً مع قائممقام مدينة كركوك وقائد شرطة المحافظة ومعاون مدير عام صحة كركوك ومدير المستشفى البيطري، ومعاوني مديري البلدية والبيئة، وركّز على معالجة ظاهرة الكلاب السائبة".

واكد، ان "الاجتماع جاء بهدف حماية التلاميذ ومواطني المحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد لأجل معالجة ظاهرة الكلاب السائبة وأثرها السلبي على حياة وسلامة الطلبة وخاصة من هم في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في كركوك".

وتابع المحافظ، "تقرر تشكيل لجنة برئاسة قائممقام وتضم لجنتين فرعية في جانبي المدينة لغرض المعالجة، وأيضاً نقل الكلاب السائبة إلى المحمية، والتأكيد من خلال صحة كركوك على توفير اللقاح والمصل الخاص في مستشفيات كركوك" .

وفي سياق متصل ولأجل سلامة البيئة والحفاظ على جمالية المدينة ومنع المظاهر غير الحضارية في كركوك، وجه المحافظ ريبوار طه بالعمل على منع الذبح العشوائي الخارجي خاصة في شارع الكورنيش وإبلاغ المتجاوزين مسبقاً قبل الشروع بحملة كبيرة من قبل البيطرة والبلدية بإسناد قوة من شرطة كركوك لغرض ضمان عدم الذبح العشوائي وآثاره السلبية على جمالية كركوك وصحة وسلامة مواطني المحافظة والتي اصبحت مأوى للكلاب السائبة بامتداد منطقة الخاصة وشارع الكورنيش وخطرها على المواطنين والأحياء السكنية".

وفي السياق قال قائممقام القضاء فلاح خليل يايجلي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة مكافحة الكلاب السائبة تعمل وفق برنامج حيث يتم نقل الكلاب الى المحمية، وهناك كلاب تتم معالجتها وفق دائرة بيطرة كركوك لأن هناك كلاباً متوحشة تهاجم الطلاب واهاليهم، ولسلامة التلاميذ سنقوم بحملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة في كركوك".