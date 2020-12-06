مع بدء العام الدراسي الجديد .. وزير التعليم يوجه دعوة للجامعات العراقية

شفق نيوز/ التحق قرابة 800 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية بالعراق رغم تأخر الدوام الرسمي عن موعده المعتاد في كل عام جراء تداعيات تفشي ظهور فيروس كورونا.

وبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم في كتاب موجه الى الجامعات والكليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020 .

وقال "ندعو مؤسساتنا وطلبتنا الى رفع شعار الجامعات الآمنة وحماية قدسية حرمها ورسم سياسات العلم وتحمل المسؤولية في دعم المجتمع وما يتطلع إليه من أهداف وخدمات تسهم في صناعة المعرفة وتديم زخم الوعي الثقافي الذي يناسب هوية شعبنا العريق".