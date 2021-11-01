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مع بدء العام الدراسي الجديد.. الصحة تتخذ إجراءات صحية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T05:54:47+0000
مع بدء العام الدراسي الجديد.. الصحة تتخذ إجراءات صحية

شفق نيوز/ اتخذت وزارة الصحة اليوم الاثنين، إجراءات صحية مكثفة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقالت الدكتورة ربى فلاح عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة لوكالة شفق نيوز؛ إن وزارة الصحة كان لها تنسيق عالي مع وزارة التربية والتعليم العالي، وتم تشكيل لجان خاصة ومشتركة لمتابعة الإجراءات الصحية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأضافت فلاح؛ أن اللجان الخاصة تعمل على متابعة حالات الطلاب في حال الكشف عن حالة مصابة، ومتابعة الحالات الصحية وجلب كارت لقاح للكوادر التدريسية وطلبة التي تكون أعمارهم أكثرهم من 18 سنة، وإجراء مسحةأسبوعياً  للتأكد من الإصابة وبتنسيق مع الصحة المدرسية.

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