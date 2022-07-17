مع بدء الدوام الرسمي.. محتجون يقطعون طريقا "مهماً" جنوبي العراق

شفق نيوز/ اقدم عدد من المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، على قطع طريق مهم وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "محتجين غاضبين قطعوا مع بدء الدوام الرسمي اليوم بالإطارات المحترقة شارع إبراهيم الخليل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين، أن "المحتجين يطالبون الحكومة بتحسين واقع الخدمات بالمحافظة واطلاق الدرجات الوظيفية".

وتشهد محافظة ذي قار جنوبي العراق، تظاهرات واحتجاجات بشكل شبه يومي تطالب بالخدمات وتوفير الوظائف، وتمكن المتظاهرون خلال اقل من سنتين من الاطاحة بعدد كبير من المسؤولين بينهم محافظون توالوا على إدارتها.