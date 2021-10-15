سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. الصحة العراقية تدق ناقوس الخطر

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-15T10:21:46+0000
مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. الصحة العراقية تدق ناقوس الخطر

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، من تفشي لوباء كورونا بموجة جديدة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد على التأكيد من خلال بيانات المتكررة بأن خطر جائحة كوفيد ١٩ لم تتم السيطرة عليه بعد بشكل كامل، وان الوباء ما يزال نشطًا في اغلب دول العالم، مع وجود احتمالية حدوث موجات وبائية مستقبلية أخطر بسبب التحورات المستمرة في تركيبة الفيروس الجينية، وخاصة في بلدنا بسبب ضعف الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية عند الاغلبية من أفراد المجتمع".

وأكدت الوزارة على أهمية "التطعيم باللقاحات لتقليل حدة الموجات في حال حدوثها لا سامح الله، وهذا ما لاحظناه جليا في الدول التي حققت نسبًا عالية من التغطية بالتطعيم لمجتمعاتها، فقد شهدت تلك الدول انخفاضا كبيرا في عدد الراقدين في المستشفيات وتقليل نسب الوفيات في تلك البلدان، لذا يبقى اللقاح هو السبيل الوحيد امام البشرية لكبح جماح والسيطرة على الوباء لضمان عودة الحياة لسابق عهدها وانهاء كافة الاجراءات الصحية المقيدة لحركة لمواطنين".

ودعت الصحة العراقية، نظيرتها وزارة التعليم العالي للاستمرار بالتنسيق والتعاون لتنفيذ الإجراءات والقرارات التي صدرت عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بزيادة نسب التغطية باللقاحات والتي نصت على:-

(عدم السماح بالدوام للهيئات التدريسية والطلبة في كافة الجامعات الحكومية والاهلية الا بعد ابراز شهادة التطعيم باللقاح أو نتيجة فحص سالبة لكوفيد ١٩ أسبوعيا)،

وبينت أنها شرعت على تشكيل فرقٍ تلقيحية متعددة في كافة الجامعات العراقية لتسهيل عملية تلقيح الهيئات التدريسية والطلبة، كما نؤكد على استعدادنا التام لدعم وزارة التعليم العالي بكل الامكانيات المتاحة لانجاح خطتها الدراسية للعام الحالي للحفاظ على صحة وسلامة طلبتنا الاعزاء وتوفير البيئة الصحية المناسبة للتعليم.

related

الصحة العراقية تعلن وفيات وإصابات غير مسبوقة بكورونا: نحن على أعتاب كارثة صحية وانسانية

Date: 2021-07-21 17:58:00
الصحة العراقية تعلن وفيات وإصابات غير مسبوقة بكورونا: نحن على أعتاب كارثة صحية وانسانية

العراق يعلن اخر التطورات لاصابات فيروس كورونا

Date: 2020-03-11 18:27:45
العراق يعلن اخر التطورات لاصابات فيروس كورونا

العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بوفيات وإصابات كورونا

Date: 2021-09-11 13:15:14
العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بوفيات وإصابات كورونا

وزير الصحة العراقي يكشف لشفق نيوز الآلية العلاجية لمواجهة السلالة الجديدة

Date: 2021-02-16 10:46:04
وزير الصحة العراقي يكشف لشفق نيوز الآلية العلاجية لمواجهة السلالة الجديدة

عشرة ملايين جرعة لقاح خاصة بكورونا إلى العراق

Date: 2021-07-30 09:04:43
عشرة ملايين جرعة لقاح خاصة بكورونا إلى العراق

العراق يعلن 8 وفيات واصابة 83 شخصا باحدث احصائية حول كورونا

Date: 2020-03-12 18:44:50
العراق يعلن 8 وفيات واصابة 83 شخصا باحدث احصائية حول كورونا

الصحة العراقية تتخوف من انتشار للوباء خلال الزيارة الاربعينية

Date: 2020-10-02 13:07:47
الصحة العراقية تتخوف من انتشار للوباء خلال الزيارة الاربعينية

الصحة تلمح لحظر شامل للتجوال وغلق الحدود لـ"حماية العراقيين من الخطر"

Date: 2021-07-14 14:56:09
الصحة تلمح لحظر شامل للتجوال وغلق الحدود لـ"حماية العراقيين من الخطر"