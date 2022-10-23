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مع انخفاض درجات الحرارة.. راصد جوي يتوقع عودة هطول الأمطار يوم غد

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-23T05:48:07+0000
مع انخفاض درجات الحرارة.. راصد جوي يتوقع عودة هطول الأمطار يوم غد

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم الأحد، توفر فرص تساقط الأمطار في عدة مناطق من العراق يوم غد الاثنين.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ أن "فرص تساقط الأمطار تعاود صباح يوم غد الاثنين في بعض الأجزاء الشمالية الشرقية، وأجزاء متفرقة وسط البلاد خاصة في صلاح الدين وشمال ديالى، مجملها زخات خفيفة متفرقة متباعدة رعدية". 

وأضاف الزيادي؛ أن "إنخفاضا بدرجات الحرارة سيحدث بشكل تدريجي ابتداءً من الأقسام الشمالية والغربية يوم غد الإثنين وتبدأ درجات الحرارة تنخفض في كافة المدن من يوم الثلاثاء"، مرجحا أن "يكون الانخفاض ملموسا وتسجل أغلب المحافظات حرارة في معدلات أوائل الثلاثينات، فيما تكون الحرارة الصغرى ليلاً متدنية شبه خريفية بدءً من الخميس المقبل".

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