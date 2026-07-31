مع اقتراب نهاية الصيف مناخياً.. الرطوبة ترتفع جنوبي العراق مع تراجع رياح البوارح

شفق نيوز - بغداد

أفاد تقرير قسم التنبؤ الجوي التابع للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزلي، بارتفاع معدلات الرطوبة السطحية اعتباراً من، اليوم الجمعة، في محافظة البصرة، ولاسيما المناطق الساحلية، إضافة إلى محافظة ميسان وأجزاء من ذي قار وواسط، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط رياح البوارح الصيفية التي كانت تسهم في الحد من تأثير الرطوبة.

ووفقاً للتقرير الجوي، فإن هذا التغيير يأتي نتيجة بدء تفكك المنخفض الحراري السطحي تدريجياً، مع اقتراب نهاية فصل الصيف مُناخياً، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فترات سكون الرياح وتقلب اتجاهاتها، مما يسمح باندفاع الهواء الرطب من الخليج العربي نحو المناطق الجنوبية.

وأشارت التوقعات الأولية إلى استمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء الرياح خفيفة ومتقلبة الاتجاه، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة السطحية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يزيد من الإحساس بالحرارة والرطوبة في المناطق الجنوبية، ولاسيما السواحل، مع فترات تتحول فيها الرياح إلى شمالية غربية.