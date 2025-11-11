مع اقتراب موعد الإغلاق.. إقبال واسع على الصناديق في 5 محافظات (صور)

شفق نيوز- محافظات

شهدت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مع اقتراب موعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية، ارتفاعاً في نسبة مشاركة الناخبين.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن مراكز الاقتراع في أربيل شهدت ارتفاعاً بأعداد المواطنين خلال الساعات الأخيرة من عملية التصويت، خاصة في الأحياء السكنية والمناطق القريبة من مركز المدينة.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة ومنظمة دون تسجيل خروقات تُذكر بحسب السلطات .

وإلى محافظة بابل، أضاف مراسل الوكالة، أن الأهالي توافدوا بأعداد أكبر إلى صناديق الاقتراع في جميع الاقضية والنواحي وحتى المركز.

وفي كركوك، شهدت مراكز الاقتراع ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية لعام 2025، وذلك قبل ساعة على انتهاء عملية التصويت.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز في كركوك، إلى أن المواطنين حرصوا على الالتزام بالإجراءات الأمنية والصحية، فيما كانت القوات الأمنية متواجدة لتأمين المراكز وضمان انسيابية التصويت.

كما أبلغ مراسل الوكالة في ديالى، بأن مراكز الاقتراع في المحافظة شهدت تزايداً في إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مع تبقي ساعتين على اغلاق الصناديق.

والوضع لم يختلف كثيراً في محافظة بابل، التي شهدت هي الأخرى، توافد عدد كبير من الناخبين، صوب المراكز الانتخابية وسط مدينة الحلة، قبل ساعة على الإغلاق.

وفي وقت سباق من اليوم، أصدرت مفوضية الانتخابات، تقرير منتصف النهار ليوم الاقتراع العام، الخاص بنسبة المشاركة، وبلغت فيه 23%.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.