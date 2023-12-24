مع اقتراب موسم الفيضانات.. إنهاء خدمات 100 عامل في سد الموصل يُثير القلق (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت مصادر وموظفون في سد الموصل، يوم الأحد، عن إنهاء خدمات 100 عامل في السد ضمن الاجور اليومية، فضلاً عن إجراءات إدارية أخرى قد تعيد للواجهة الوضع المقلق لأكبر سد بالعراق مع قرب موسم الفيضانات.

وأظهرت وثيقة صادرة عن إدارة السد، حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، إنهاء خدمات 100 من العاملين بالاجور اليومية من "عمال المسطر" من الذين يعملون ضمن فرق التحشية.

وأوضح العاملون، ضمن مناشدة اطلقوها لانصافهم، إن الاجراءات الادارية سبقتها ايضا الغاء مخصصات الخطورة والإطعام وإعطاء مهلة للمتقاعدين بإخلاء المنازل التي يشغلونها خلال مدة اقصاها 15 يوماً.

هذا واضربت بعض الكوادر في سد الموصل عن العمل يوم الخميس الماضي احتجاجاً على هذه القرارات بحسب موظفين في سد الموصل، إلا أنه لم يتسنَ الحصول على رد رسمي من قبل إدارة السد حول هذه التغييرات وفسخ الاجور وعن مدى تأثيرها على أعمال التحشية الجارية بشكل يومي في جسم السد.

لكن مصادر اخرى في سد الموصل اكدت ان فسخ الاجور اليومية لا يؤثر على الأعمال وأن الذين فسخت عقودهم من الفائضين عن الحاجة ولا يؤثر غيابهم عن الأعمال الجارية، وان ما يحصل هو تغييرات ادارية للادارة الجديدة التي تسلمت مهامها بتكليف من المدير العام في وزارة الموارد المائية.

وأشار الموظفون الذين فسخت عقودهم أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وخلال زيارته الى سد الموصل في آب/أغسطس الماضي، وجه بصرف مكافأة مالية لهم، إلا أنها لم تصرف لغاية الآن.