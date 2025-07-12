مع اشتداد الحر.. تردي ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد ومحافظات عدة

شفق نيوز/ أقرت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، بتردي ساعات تجهيز الطاقة للمنازل في العاصمة بغداد ومحافظات عدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "تردي ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات، سببه تناقص الغاز المستورد وباتّ يؤثر على محطات الطاقة ويحدد بعض الأحمال بمحطات الإنتاج بسبب التشغيل على الوقود البديل".

وأضاف موسى، أن "المنظومة الوطنية خسرت 4 آلاف ميغاواط، وأن زيادة الطلب على الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة مع دخول ذروة موجة الحرارة، أثر على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن "الإنتاج حالياً للطاقة الكهربائية يبلغ 24 ألف ميغاواط، وارتفاع درجة الحرارة أثر بشكل كبير على ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات".

وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.

وبموازاة ذلك، تعول بغداد على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية والتي تسببت مؤخراً بفقدان بغداد أكثر من 4 آلاف ميغاواط بسبب شح الغاز وتوقف خطوط الربط مع إيران.

وتضغط الولايات المتحدة على العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك- لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.

ولإيجاد خط بديل أعلن العراق في آب/ أغسطس 2023 عن توقيع اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد.