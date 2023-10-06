مع ارسال الوجبة الرابعة.. موفد السوداني إلى تركيا: مستمرون بنقل مصابي الحمدانية للعلاج في الخارج

شفق نيوز/ أكد مستشار رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، عن استمرار الحكومة بنقل المصابين بحادثة حريق الحمدانية الى الخارج، تزامناً مع ارسال الوجبة الرابعة منهم الى خارج العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوفد، مستشاره لشؤون الصحة صالح ضمد الساعدي، إلى تركيا لتفقّد مصابي حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية، الذين يتعالجون في المستشفيات التركية".

وبحسب البيان فقد "اكد استمرار الحكومة في نقل المصابين، ممّن تسمح حالتهم الصحية بالعلاج خارج العراق"، مبيناً أنّ "إجراءات الحكومة هذه تقع ضمن واجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها".

وتابع البيان "أنَّه قد جرى اليوم نقل الوجبة الرابعة التي تضمنت (3) من مصابي حادث حريق الحمدانية مع مرافقيهم ويصاحبهم فريق طبي تخصصي، ليبلغ عدد المصابين المنقولين (23) مواطناً، بناءً على تقارير طبية أثبتت أنّ ظروفهم الصحية تسمح بسفرهم".