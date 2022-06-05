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مع ارتفاع الحرارة وتردي الكهرباء.. طوابير بشرية للحصول على البنزين في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-05T10:26:56+0000
مع ارتفاع الحرارة وتردي الكهرباء.. طوابير بشرية للحصول على البنزين في ديالى

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى اليوم الأحد، ازدحامات خانقة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين لمواجهة تردي الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى؛ أن المحافظة تشهد أزمة بمادة البنزين مع زيادة الطلب لتشغيل المولدات المنزلية بالتزامن مع تردي الكهرباء وتراجع تجهيزها وارتفاع درجات الحرارة ما دفع الكثير من المحطات الاستعانة بقوات الأمن لتفادي الفوضى وفض الازدحامات الخانقة لتفادي أية مشاكل.

وأكد مراسلنا أن أزمة البنزين في ديالى تفاقمت مع تردي الكهرباء في ظل شكاوى المحافظة من قلة حصص البنزين إلى جانب عمليات التهريب والبيع غير القانوني من قبل البعض.

ولفت إلى موجة غضب شعبي تسود ديالى بسبب أزمة الكهرباء والوقود التي تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وسط تساؤلات عن غياب الحلول اللازمة لأزمة يمكن احتوائها بسهولة.

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