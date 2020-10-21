معوقات قانونية تعطل انشاء مستشفى لمصابي كورونا في بلدة متنازع عليها

شفق نيوز/ تسببت قيود ومعوقات قانونية بتعطيل تشييد مستشفى جاهز لمصابي كورونا في ناحية السعدية "المتنازع عليها" شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال النائب عن المحافظة احمد مظهر الجبوري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مديرية صحة ديالى طالبت بكتاب رسمي يوم 20 من شهر ايلول الماضي، عدم الممانعة في منح قطعة ارض لإنشاء مستشفى كرفاني في ظل حاجة المنطقة لهذا الامر"، لافتاً إلى أن "مدير بلدية السعدية رفض منح الارض لإنشاء المستشفى".

واعتبر الجبوريـ أن "رفض مدير البلدية امر غير صحيح، وكان عليه التجاوب مع طلب مديرية الصحة في ظل حاجة المنطقة التي عانت كثيراً من الارهاب واجرام الخارجين عن القانون"، مطالباً محافظ ديالى "بإقالة مدير البلدية والتدخل لمنح قطعة الارض لإنشاء مستشفى الناحية".

بدوره، اكد مدير ناحية السعدية احمد ثامر الزركوشي أن "مدير بلدية الناحية طالب الصحة باستكمال اجراءات شراء الارض العائدة للدائرة لتجنب أي تبعات قانونية تترتب على ذلك ربما تعرضه لمساءلة قانونية مستقبلية عن اليات وضوابط منح الاراضي لإنشاء المشاريع المهمة".

وحمل الزركوشي في حديثه لوكالة شفق نيوز، مديرية الصحة أو وزارة الصحة مسؤولية تعطيل مشروع مستشفى السعدية الكرفاني "الجاهز" المخصص لمصابي كورونا لعدم استكمال اجراءات الارض المخصصة للمستشفى، لافتاً إلى أن "مدير بلدية السعدية طالب الصحة باستكمال الاجراءات القانونية وفقا للإجراءات القانونية".

واكدت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق "انجاز ٢٥ مستشفى ميداني في البلاد لمواجهة كورونا منها ٥ في نينوى و٧ في ديالى و١٣مستشفى آخر في ذي قار وبمعدل ١٠ الاف سرير".

وتعد السعدية الواقعة على بعد 60 كم شمال شرق ديالى، من المناطق الساخنة أمنياً وشهدت حوادث امنية وخروقات مستمرة خلال الاعوام المنصرمة، بسبب قربها من تلال حمرين أكبر معاقل التنظيمات "الارهابية" وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.