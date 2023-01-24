"معلومات سرية".. البنتاغون يحقق بجسم فضائي ظهر في سماء الموصل

شفق نيوز/ ذكر موقع "آي هارت" الأمريكي المتخصص بالأخبار المنوعة والترفيهية، يوم الثلاثاء، ان الحكومة الامريكية تجري تحقيقات في احتمال مشاهدة جسم طائر مجهول كان يحلق في سماء مدينة الموصل العراقية في العام 2016، وابقت المعلومات سرية حتى الان.

واوضح الموقع في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، ان "صورة من الفيديو الذي يظهر الجسم الطائر المجهول، نشرت على حساب باسم جيرمي كوربل، وهو مخرج افلام، على "تويتر"، وتناول الواقعة المجهولة خلال "بودكاست" له حيث قدم الحلقة الاولى من سلسلة "ويبونايزد".

وقال كوربل في "البودكاست"، إن "الفيديو التقط في نيسان/ابريل العام 2016 وتم اطلاع أعضاء في الكونجرس الامريكي عليه خلال جلسة احاطة سرية".

واوضح كوربل ان "الفيديو يظهر مجسما كروي الشكل بلون معدني وهو يتحرك الى جانب طائرة تجسس امريكية دون ان يغير اي ارتفاع في مساره".

وتابع كوربل "انها احدى العديد من الصور، وهذه الصورة ثابتة (مأخوذة) من مقطع فيديو. وهو مقطع فيديو قصير، ربما أربع ثوان، حيث تطير هذه الكرة المعدنية جنبا الى جنب مع طائرة تجسس، وتظهر وهي تتحرك الى جانب الطائرة من دون ان تخفض ارتفاعها على الاطلاق".

ولم يحدد كوربل كيفية حصوله على هذه الصورة، كما ان البنتاغون رفض الرد على الاسئلة حول وجود جسم طائر مجهول تم رصده فوق العراق.

وكتب كوربل في تغريدته على "تويتر" ان "الجيش الامريكي صور جسما غامضا في منطقة نزاع نشطة، في اشارة الى مدينة الموصل، مضيفا ان "الحكومة الامريكية ووكالات الاستخبارات وصفت المجسم على انه UAP (ظاهرة غريبة مجهولة)، مبينا ان "وزارة الدفاع الامريكية ما زالت تحقق في القضية".