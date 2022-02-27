معلنة نجاحها.. العتبة الكاظمية: أكثر من 10 ملايين أحيوا الزيارة الرجبية

شفق نيوز/ أعلنت العتبة الكاظمية، يوم الأحد، نجاح مراسم زيارة الإمام الكاظم بمشاركة ملايين الزوار. وقال الامين العام للعتبة حيدر حسن الشمري، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "عدد الزائرين الذين احيوا ذكرى استشهاد الإمام الكاظم تجاوز الـ10 ملايين".

واشاد الشمري، بـ"جهود القوات الأمنية والحشد الشعبي في تأمين زيارة الامام الكاظم".

من جانبه أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، نجاح الخطة الخدمية الخاصة بتأمين زيارة الامام الكاظم.

واكد المحافظ، في بيان، "تخصيص أكثر من 100 عجلة لنقل الزائرين، كذلك تسخير أكثر من 50 آلية تتعلق خدماتها بتوزيع المياه، والتنظيفات، والمتابعة".

واضاف العطا، "تم التوجيه بدخول جهود إضافية لدعم أعمال التنظيف في مدينة الكاظمية المقدسة، من خلال تسخير كابسات مديرية بلديات بغداد، لمساندة الإخوة في أمانة بغداد وجهودها في تنظيف المدينة".

وأشار محافظ بغداد، إلى "نشر عدد من الحاويات المترية على مسارات الزائرين، وتزويد الفرق البلدية بعدد كبير من أكياس النفايات، فضلا عن العمل مع الدوائر البلدية في التنظيف".