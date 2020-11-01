معلم ستيني يطلق النار على نفسه امام المارة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بديالى، يوم الاحد، بانتحار معلم في العقد الستيني من عمره شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلماً في العقد الستيني من عمره اقدم، اليوم، على الانتحار عبر اطلاق النار على نفسه امام المارة في الشارع بمنطقة الحي العسكري وسط المقدادية، (40 كم شمال شرق بعقوبة)"، مبيناً أنه "فارق الحياة في الحال".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية اخلت جثة المتوفى الى دائرة الطب العدلي"، موضحاً "التحقيقات الاولية ارجعت سبب الانتحار لمشاكل خاصة لم يكشف عنها".

وشهدت ديالى خلال العام الحالي اكثر من ٤٠ حالة ومحاولة انتحار اغلبها نساء لأسباب وظروف مختلفة.