معلمو المثنى يستعدون لـ"مسيرة كبرى" ويهددون بتعطيل الامتحانات لهذه الأسباب

شفق نيوز/ أعلن نقيب المعلمين في محافظة المثنى علي هادي، يوم الجمعة، ان نقابته تستعد لتنظيم مسيرة كبرى للمطالبة بحقوق المحاضرين المجانيين، فيما هدد بتعطيل الامتحانات في حال إقرار الاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، إن نقابته ستنظم يوم غد السبت مسيرة كبرى تبدأ من ساحة الاحتفالات وسط المحافظة باتجاه مركز مدينة السماوة، للمطالبة بحقوق المحاضرين المجانيين، وادراجهم ضمن موازنة 2021.

واضاف انه "في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإن هناك اضراباً شاملاً سيكون لفئة المحاضرين في المحافظة".

وأشار هادي إلى أن المعلمين الدائميين في المحافظة يدرسون الإضراب وتعطيل العملية الامتحانية المقبلة في حال تم تنفيذ استقطاع رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية.

بدوره تحدث معاون نقيب المعلمين في ذي قار حسن السعيدي، عن قضية المحاضرين المجانيين واعلان الإضراب عن الدوام.

وقال السعيدي لشفق نيوز، إن "نقابة المعلمين في ذي قار تعتبر فرعاً للنقابة المركزية في بغداد ولا يمكنها اتخاذ قرار الإضراب او تنظيم مسيرة لمساندة المحاضرين المجانيين.

وأكد أن نقابة المعلمين الفرع العام في بغداد تدرس عدة مقترحات كمساندة لفئة المحاضرين المجانيين في البلاد، "ونتوقع صدور قرار بهذا الأمر خلال الساعات المقبلة، والارجح ان تكون هناك مسيرة تندد بغبن حق المحاضرين".