معلمو البصرة يردون على نقابتهم: إضرابنا مستمر وأنتم لا تمثلونا

شفق نيوز/ أعلن ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، مساء اليوم الأحد، استمرار الإضراب الذي تنفذه الكوادر التعليمية في مدارس المحافظة، مؤكداً أن قرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب واستئناف الدوام الرسمي "لا يمثلهم ولا يعكس إرادتهم".

وقال المالكي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر التربوية مستمرة في إضرابها حتى يوم غد الاثنين، ولن تعود إلى الدوام الرسمي ما لم تُلبّ المطالب المشروعة، وقرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب لا يعنينا، وهي لا تمثل قراراتنا ولا تحدد مصيرنا، بل تعمل بالتعاون مع الحكومة لمحاولة إجهاض الإضراب بطرق غير مباشرة".

وأشار المالكي، إلى أن "محافظة البصرة تملك القدرة على تلبية مطالب معلميها، خصوصاً فيما يتعلق بتخصيص قطع أراضٍ سكنية وتحسين الواقع المعيشي للكوادر التربوية"، داعياً إلى "عدم السماح للنقابة بالتلاعب بمقدرات المعلمين".

وأضاف المالكي، أن "الإضراب سيستمر حتى بعد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل"، مشدداً على أن "إنهاء الإضراب مرهون بتحقيق المطالب كافة، دون استثناء".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت نقابة المعلمين في البصرة، انتهاء الإضراب في مدارس المحافظة والمباشرة يوم غد باستئناف الدوام الرسمي واستمرار العملية التربوية.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من اليوم الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.