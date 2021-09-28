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معلمون يعتدون بالضرب على مدير مركز انتخابي في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-28T18:11:16+0000
معلمون يعتدون بالضرب على مدير مركز انتخابي في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن معلمين في احدى مدارس الناصرية التي تحولت الى مركز انتخابي، هاجموا موظفاً تابعاً لمفوضية الانتخابية واعتدوا عليه بالضرب، وسط المحافظة.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المعلمين اعتدوا بالضرب على مدير المركز الانتخابي، وسط مدينة الناصرية، بسبب سوء معاملته لهم، ومحاولته اجبارهم على البقاء مواصلة الدوام وعدم مغادرة المدرسة رغم أن اليوم هو عطلة رسمية من مجلس الوزراء".

وبين أن "مدير المركز وهو موظف بصفة عقد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يتعامل مع المعلمين بأسلوب عسكري، لم يسمح لهم بالخروج من غرف الإدارة وأجبرهم على الجلوس وعدم الحديث فيما بينهم، الأمر الذي أدى بهم الانفجار بوجهه اليوم واعتدائهم عليه بالضرب".

وتابع المصدر، أن "موظف المفوضية توعد المعلمين المعتدين عليه بإجراءات قاسية وعدم السماح لهم بمغادرة المدرسة خلال الفترة المقبلة حتى الخامسة عصرا بدلا من الساعة الثانية عشرة ظهراً".

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