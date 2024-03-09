انتحار معلمة ومصرع شاب وإصابة آخرين بحوادث في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار معلمة شنقاً ومصرع شاب بصعقة كهرباء في محافظة كركوك التي شهدت أيضاً شجاراً مسلحاً بين شابين انتهى بإصابتهما..

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "معلمة متزوجة وبعمر 29 عاماً، اقدمت على الانتحار شنقا وسط كركوك".

ولفت المصدر إلى أن "الشرطة قامت بنقل الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسباب الانتحار".

في السياق، أفاد مصدر أمني، بمصرع شاب في الثلاثين من عمره بصعقة كهربائية اثناء العمل وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً بعمر 32 عاماً يدعى (محمد صباح )، لقي مصرعه، بصعقة كهرباء اثناء عمله في حي العسكري"، مشيراً إلى أن "الجثة أخليت للطب العدلي وجرى تسليمها لذويه".

من جانبه، أفاد مصدر أمني آخر، بإصابة مدنيين اثنين بجروح بعد اشتباك مسلح بينهما وسط كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عراكاً بالمسدسات وقع بين شخصين في حي الشورجة، ما أدى إلى اصابتهما بجروح متوسطة".

ولفت المصدر إلى أن "قوة من الشرطة طوقت موقع الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى للعلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة".