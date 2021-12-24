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معلقة على جدران محل في قلب بغداد.. صور توثق تاريخ العراق منذ ١٨٠٠

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-24T07:29:53+0000
معلقة على جدران محل في قلب بغداد.. صور توثق تاريخ العراق منذ ١٨٠٠

شفق نيوز / محل صغير يحتوي على مئات الصور القديمة للعراق منذ ١٨٠٠م وحتى الآن، يقع هذا المحل في بغداد القديمة.

ويشكل المحل الواقع في ساحة الميدان وسط العاصمة بغداد، متحفًا صغيراً يحتوي على مئات الصور، حيث يتبضع منه بعض السياح الأجانب والمواطنين العراقيين.

ويبلغ عمر هذا المحل مايقارب ٤٠ عاماً، صاحب هذا المحل أبو مصطفى، يقول لوكالة شفق نيوز، "على الرغم من أن هذا المحل يحتوي على صور قد تكون موجودة في الانترنت في وقتنا الحاضر، إلا أن بعض الصور المعلقة غير موجودة تماماً، لذلك التصوير ممنوع داخل المحل أو خارجه".

وتتراوح أسعار الصور من ٥ آلاف دينار، إلى ما يقارب ٣٠ إلى ٥٠ ألفا، فضلا عن وجود صور غير قابلة للبيع بسبب تاريخها العريق.

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