معظم الهزات الأرضية منه .. "حزام زاگروس الزلزالي" يطوق العراق

شفق نيوز/ عزت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، يوم الخميس، معظم الهزات الأرضية التي تحدث في مناطق داخل البلاد لوقوعها ضمن "حزام زاكروس الزلزالي".

وأصدر قسم الرصد الزلزالي تقريرا اليوم، حول "مناطق حزام زاكروس الزلزالي والهزات الأرضية"، أكد فيه أن "جميع الزلازل التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط سببها أربع صفائح تكتونية رئيسية هي: الصفيحة العربية، والصفيحة الايرانية، والصفيحة الافريقية والهندية، والصفيحة الأناضولية".

وأشار التقرير الى أن "أصطدام الصفيحة العربية بالصفيحة الإيرانية ينتج عنها انزلاق الصفيحة العربية أسفلها بسرعة تصل إلى 26 ملم في السنة الواحدة (حسب نتائج الدراسات)"، مبينا أنه "نتج من هذا التصادم تكّون حزام جبال زاگروس fold and Thrust belt of zagros mountains الذي يمتد من تركيا الى العراق ثم أيران لمسافة تصل لـ 1400 كم".

وأوضح التقرير، أنه "بمرور السنوات يتم خزن طاقة هائلة في صخور منطقة التصادم وحاجات الفوالق المنتشرة، وهذه الطاقة تتحرر بين فترة وأخرى على شكل موجات زلزالية تحدث زلزالا بقوة مختلفة حسب عمقها البؤري، فكلما ازداد عمق الهزات الأرضية يكون امتداده لمنطقة أوسع، لكن تأثيرها التدميري اقل، وبالعكس كلما اقترب من السطح قلّ امتداده وزاد تأثيره التدميري.

ووفقا للتقرير، فإنه "أشارة الى ماورد فان أغلب النشاط الزلزالي لمناطق شمال وشمال شرق وشرق العراق يعود سببهُ الى وجود حزام زاگروس الزلزالي الذي يعتبر جزءا من حزام الألب _ هملايا المسؤول عن 17 % من الزلازل في العالم".