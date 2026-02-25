معظم الضحايا "تفحّموا".. حصيلة جديدة لحادث السير بالأنبار

شفق نيوز- الأنبار

كشفت مديرية صحة الأنبار، يوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة لضحايا حادث السير الذي وقع بالقرب من مدينة الفلوجة وأسفر عن مصرع وإصابة 18 شخصاً، مبينة أن معظم الضحايا "تفحّموا" جراء اندلاع النيران في مركباتهم، فيما نعت وزارة الدفاع ثمانية من منتسبيها قضوا في الحادث.

وقالت صحة الأنبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نتج عن تصادم عدد من العجلات وأدى إلى احتراق المركبات بالكامل، ما تسبب في مصرع 13 شخصاً "ثمانية منهم تفحّمت جثثهم بالكامل داخل مركباتهم".

وأضافت أن المصابين الخمسة يتلقون حالياً العلاج في مستشفى الفلوجة التعليمي، حيث تم استنفار جميع الكوادر الطبية والتمريضية فور وقوع الحادث لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم.

بدورها نعت وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ذكرت فيه أن ثمانية من مقاتلي سرية المغاوير في اللواء 27 من الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة، لقوا مصرعهم في الحادث، إضافةً إلى وفاة عدد آخر من المواطنين المدنيين.

وصباح اليوم أبلغ مصدر في دائرة صحة الأنبار وكالة شفق نيوز، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص جراء حادث سير مروع، مبيناً أن الحادث وقع على الطريق السريع قرب مدينة الفلوجة وأدى إلى مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، بينهم حالتان حرجتان.