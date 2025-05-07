معظمهم مشمولون بالعفو.. العدل تعلن إطلاق سراح 1750 نزيلاً بالسجون

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل، يوم الأربعاء، الإفراج عن 1750 نزيلاً في بغداد والمحافظات خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، غالبيتهم مشمولون بقانون العفو العام.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "(289) نزيلاً أُفرج عنهم لانتهاء مدة محكوميتهم أو بموجب قرارات تمييزية، فيما تم الإفراج عن (1461) نزيلاً وفقاً لأحكام قانون العفو العام".

وأكدت الوزارة أن "دائرة الإصلاح تواصل متابعة إجراءات إطلاق السراح بدقة، لضمان تنفيذها بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية، وذلك في إطار التزامها بتطبيق العدالة وتنفيذ مهامها وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة".