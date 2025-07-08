معظمها بسبب الحر.. ديالى تسجل 64 حالة غرق خلال 2025

شفق نيوز- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الثلاثاء، تسجيل 64 حالة غرق في المحافظة منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن"مناطق محافظة ديالى سجلت منذ بداية العام الحالي 2025، 64 حالة وفاة نتيجة الغرق بسبب السباحة في الأنهر، معظمها لشباب ومراهقين خلال الشهرين الماضيين مع بدء موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف العزاوي، أن"هناك حالات تم انقاذها بعدما وصلت حرجة الى المستشفيات"، لافتا الى أن"هناك اجراءات توعوية اطلقتها المؤسسات الحكومية في المحافظة لعدم السباحة في الأمامن العميقة والخطيرة".