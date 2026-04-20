معركة خفية ضد "زهرة النيل" لإنقاذ "سر الحياة" في العراق (صور)

كشفت الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، يوم الاثنين، عن أبرز النشاطات والأعمال المنفذة خلال عامي 2025 و2026، مؤكدة استمرار تنفيذ خطط الصيانة والمعالجات الميدانية رغم التحديات المالية وعدم إطلاق التخصيصات المدرجة ضمن الموازنات الاستثمارية والتشغيلية.

وقال معاون مدير عام الهيئة، حسين شهاب حمد، لوكالة شفق نيوز ، إن "الهيئة واجهت خلال العام 2026 تحدياً كبيراً في تنفيذ الأعمال الملتزمة بها بسبب عدم إطلاق مبالغ التخصيص، إلا أنها تمكنت من مواصلة العمل اعتماداً على السيولة النقدية المحدودة المتوفرة لغاية 31 آذار 2026، بما يضمن استمرار عمل المنظومة الإروائية وتأمين إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية ومحطات الإسالة".

وأضاف أن "الهيئة نفذت أعمال تطهير واسعة لشبكة الجداول والمبازل والأنهار الرئيسية لإزالة نبات القصب والترسبات الطينية، إذ بلغت الكميات المنفذة 735 كم طولي وبواقع 252 ألف متر مكعب من الترسبات والنباتات المائية، بهدف تعزيز انسيابية المياه ووصولها إلى الذنائب".

وأشار حمد، إلى تنفيذ حملات مكثفة لإزالة نبات الشمبلان من الأنهار والجداول والمبازل باستخدام الحفارات والآليات التخصصية لمعالجة الاختناقات المائية الناتجة عن كثافة نمو النبات، حيث بلغت الكميات المنفذة 255 كم طولي ومساحة 1,076,250 متر مربع.

وأوضح أن "الهيئة واصلت أيضاً أعمال مكافحة نبات زهرة النيل في نهري دجلة والفرات والشبكة الإروائية، لكونه من النباتات الضارة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تصل إلى ما بين 0.7 إلى 1 لتر يومياً للنبتة الواحدة وتشكل عائقاً أمام جريان المياه"، مبيناً أن "الأعمال تضمنت إزالة النبات بالحفارات والزوارق والكوادر الميدانية بمساحة بلغت 120 ألف متر مربع، مع تشغيل 87 متعهداً للمراقبة الدورية شملت 2803 كم طولي من نهري دجلة والفرات والأنهار الفرعية، فضلاً عن إنشاء وتأهيل وتنظيف المصدّات النباتية في مختلف المحافظات لمنع انتشار الإصابة مجدداً".

ولفت حمد، إلى أن الهيئة نفذت كذلك معالجات طارئة لمعالجة شحّة المياه في عدد من المحافظات، تضمنت فتح اختناقات الجداول بعدد 377 حالة وتنظيف مقدم محطات الإسالة بعدد 70 محطة لضمان استمرار تجهيز مياه الشرب.

وفيما يتعلق بأعمال عام 2025، أوضح معاون المدير العام أنهم تمكنوا رغم محدودية التمويل من تنفيذ أعمال تطهير كبيرة لشبكة الجداول والمبازل والأنهار بلغت 10,950 كم طولي وبحجم إزالة وصل إلى 2,670,000 متر مكعب من الترسبات الطينية والنباتات المائية.

كما تابع حمد، قائلاً إن أعمال إزالة نبات الشمبلان خلال العام ذاته بلغت 6,020 كم طولي وبمساحة 12.9 مليون متر مربع، فيما وصلت أعمال إزالة نبات زهرة النيل إلى 3,250,000 متر مربع، مع تشغيل 49 متعهداً لمراقبة 2727 كم طولي من الأنهار، إلى جانب إنشاء مصدّات جديدة من نوع (بي ار سي)، عدد اثنين على نهر الفرات ضمن محافظة ذي قار وتأهيل وتنظيف المصدات في جميع المحافظات.

وختم حديثه بالقول إن الهيئة نفذت أيضاً أعمال تبطين للجداول باستخدام تقنية اللحاف الخرساني، شملت تبطين 0.33 كم من نهر الخندق في محافظة البصرة و1.8 كم من قناة مشروع ماء البصرة، فضلاً عن أعمال صيانة وتأهيل المنشآت الإروائية للحد من الضائعات المائية وديمومة المشاريع المنفذة سابقاً، إذ جرى صيانة قنوات الري المعلقة لمشروع ري الجزيرة الشمالي في محافظة نينوى عبر استبدال 20 قطعة وتصليح 73 قطعة وتعديل 69 قطعة، إضافة إلى معالجة فواصل القنوات والأكتاف الترابية وصيانة البوابات الفرعية المتضررة.