معرض للآثار العراقية المكتشفة خلال 2021 في المتحف البغدادي (صور)

شفق نيوز / شهد المتحف العراقي، في العاصمة بغداد، يوم الخميس، إقامة معرض للآثار التي اكتشفت من قبل البعثات الأجنبية والمحلية في مواقع أثرية متفرقة من البلاد خلال عام 2021.

وضم المعرض عدداً كبيراً من الآثار لحقب تاريخية مختلفة التي تم استخراجها من المواقع الأثرية من قبل بعثات التنقيب الأجنبية والمحلية في مواقع مختلفة من محافظات ديالى وبغداد والديوانية والنجف وكربلاء وميسان من قبل 12 بعثة تنقيبية محلية و8 بعثات أجنبية.

والقطع الأثرية المعروضة، هي عبارة عن فخاريات وأختام أسطوانية ودائرية ومخاريط ورُقم طينية مكتوبة بالخط المسماري ودمى وتماثيل آدمية وحيوانية ونحاسيات وحلي وعاجيات ومواداً أخرى.

وكان وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، قد افتتح في وقت سابق من يوم الخميس، معرض القطع الأثرية المكتشفة خلال العام الحالي، والتي تعود لفترات مختلفة من العصر السومري والإسلامي.