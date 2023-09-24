معرضون للإدمان الإلكتروني.. مركز حقوقي يحذر من تجنيد الأطفال عبر "الاحتلال الانيق"

شفق نيوز/ حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق يوم الاحد، من تجنيد الأطفال بشكل ممنهج عبر ما اسماه بـ"الاحتلال الانيق".

وقال رئيس المركز الدكتور فاضل الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الحروب الناعمة بدأت تستهدف الاطفال من خلال احتلال عقولهم عبر الألعاب الالكترونية الخطرة".

واضاف ان "الاطفال في العراق يتعرضون بشكل يومي الى غزو ممنهج عبر تغذية عقولهم بالعاب العنف والقتل وتؤدي بهم إلى الإدمان الإلكتروني".

وبين الغراوي ان "الاطفال من عمر خمس سنوات الى عمر عشرة سنوات هم الأكثر تعرضا للإدمان الالكتروني وان اكثر من 175 الف حالة شهريا تتعرض إلى الإدمان المفرط".

وتابع أن "عدد من هذه الألعاب تساهم في تعليم وتدريب الأطفال كيفية سرقة السيارات والقتل وتهكير الحسابات وسرقة البنوك وهي تساهم بتجنيدهم بشكل ممنهج".

الغراوي أكد أن "مخاطر الالعاب الالكترونية والادمان عليها من قبل الأطفال يؤدي إلى أن يكونوا أكثر عدوانية وانطوائية وعدم رغبتهم بالدراسة وقلة النوم ومشاكل صحية بسبب تعرضهم لهذه الشاشات لفترة طويلة وسهولة تعرضهم للابتزاز والتحرش الجنسي وسهولة استغلال حساباتهم وارقامهم".