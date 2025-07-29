معدات ثقيلة تسقط من السماء تتسبب بإصابات وخسائر في كركوك (فيديو)

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بتعرض سائق مدني لإصابات متفاوتة إثر سقوط "خباطة إسمنت" من أعلى مجسر على مركبته. وفي حادث منفصل، لحقت أضرار جسيمة بعجلة حمل نتيجة سقوط محولة كهربائية عليها داخل المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول تسبب بأضرار جسيمة للعجلة المدنية التي كانت تمر أسفل المجسر لحظة سقوط الحمولة"، مشيرًا إلى أن "السائق نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو بحالة مستقرة حالياً".

وذكر شهود عيان أن "الحمولة الإسمنتية كانت تُنقل على متن شاحنة تسير فوق المجسر، ويرجّح أن تكون قد سقطت نتيجة خلل في التثبيت أو الحمولة الزائدة، ما أدى إلى سقوطها بشكل مباشر على السيارة أسفل الجسر".

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، بسقوط محولة كهرباء على إحدى السيارات المدنية، وسط المدينة.

وقال المصدر للوكالة، إن "الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على عجلة مدنية كانت تسير بسرعة غير معتادة، ما أدى إلى اصطدامها بأحد أعمدة الكهرباء، الأمر الذي تسبب بانهيار المحولة وسقوطها بشكل مباشر على السيارة".

وأشار إلى أن "الحادث لم يُسفر عن خسائر بشرية، فيما تعرضت العجلة إلى أضرار مادية كبيرة"، مضيفاً أن "فرق الدفاع المدني والكهرباء هرعت إلى الموقع لإزالة المحولة وتأمين المكان".

وتشهد كركوك بين الحين والآخر حوادث مرورية مشابهة، تعود في الغالب إلى السرعة الزائدة أو ضعف تنظيم الحركة المرورية في بعض التقاطعات الحيوية.