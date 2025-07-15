"معجزة طبية" في الحويجة.. فتى يعود للحياة بعد توقف قلبه إثر حادث غرق

شفق نيوز/ شهد قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، مساء الثلاثاء، حادثة نادرة وُصفت بـ"المعجزة الطبية"، بعدما تمكن كادر طبي من إعادة الحياة إلى فتى ، عقب توقف قلبه بالكامل بسبب حادث غرق.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "الفتى نُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة جداً، دون وجود مؤشرات على حياته، بعد أن تعرض لحادث غرق تسبب في توقف قلبه بشكل تام".

وأضاف أن "الكوادر الطبية باشرت فوراً بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لفترة طويلة، إلى أن استجاب القلب وعاد للنبض، وسط ذهول الطاقم وفرحة عائلته التي كانت قد فقدت الأمل".

وأشار المصدر إلى أن "الحادثة أثارت تأثراً كبيراً بين الأطباء، الذين وصفوها بأنها 'رحمة إلهية ومعجزة طبية'، لا سيما أن المؤشرات الأولية كانت تشير إلى وفاته".

وأكد أن "الحالة الصحية للفتى أصبحت مستقرة الآن، وهو يخضع للمراقبة الطبية، ومن المرجح أن يغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة".