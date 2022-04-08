معتمرون عالقون في مطار أربيل لتأخر وصول تأشيراتهم

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بوجود أكثر من 20 معتمراً مازالوا عالقين في مطار أربيل الدولي بإقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المعتمرين عالقين منذ أكثر من ٤٨ ساعة"، مبيناً أن "المعتمد قد ترك هؤلاء المعتمرين وركب طيارته إلى السعودية، لأن تأشيرات دخولهم لم تصل".

وأضاف أن "المعتمرين مازالوا عالقين في مطار أربيل وهم في حيرة من أمرهم بعد الأمر الذي قام به المعتمد والذي وصفه ذوو المعتمرين بالنصب والاحتيال".

يشار إلى أن غالبية المعتمرين هم من سكنة ناحية زمار الواقعة غرب مدينة الموصل ضمن محافظة نينوى.