تظاهرات بالبصرة تدفع الكاظمي للجوء إلى استخدام مروحية عسكرية للتنقل

شفق نيوز/ قطع المعتصمون في مستودع الفاو النفطي صباح اليوم الطريق المؤدي للقضاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعتصمين يطالبون بلقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتواجد حالياً في البصرة لغرض تحقيق مطلبهم بتحويلهم الى عقود وزارية على ملاك الوزارة.

وأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة بأن الكاظمي زار مصفاة الشعيبة النفطي بمروحية عسكرية، بسبب استمرار تظاهرات "أصحاب 30 ألف درجة وظيفية" للمطالبة بتعيينهم بصفة عقود دائمة، والذين يقطعون ويغلقون المصفاة والطرق المؤدية اليه.

ووصل الكاظمي صباح اليوم الأحد الى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفقا لما أعلنه بيان حكومي.

ووضع الكاظمي الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير ( العقود الخمسة ).

وتتضمن العقود الخمسة: الارصفة الخمسة للحاويات، ردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر .

من جانبه قال مصدر محلي في محافظة المثنى: إن العشرات من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد والمعهد المحاسبي، أغلقوا البوابة الرئيسية لمصفاة السماوة للمطالبة بفرص عمل لهم.