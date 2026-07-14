معاون محافظ ديالى قيد التحقيق بسبب نشره ملفات تتعلق بقضايا فساد

شفق نيوز- ديالى

أعلن معاون محافظ ديالى لشؤون البلديات، فرات جلوب المجمعي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية بحقه، عقب نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحدث فيها عن وجود ملفات فساد، داعيا رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى التحقيق فيها.

وذكر المجمعي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التحقيقية شُكلت بحقي بعد أن تحدثت عن ملفات فساد ونشرتها على صفحتي الشخصية، رغم أنني استجبت لدعوة رئيس مجلس الوزراء الذي طلب تزويده بأي ملف يتعلق بالفساد".

وأضاف: "تفاجأت بتشكيل لجنة تحقيقية بحقي بدلا من التحقيق في تلك الملفات"، مؤكداً أنه "سألتقي رئيس الوزراء بعد عودته من واشنطن والولايات المتحدة، لعرض ملفات الفساد وطلب فتح تحقيق رسمي بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".