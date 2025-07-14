"معاناة متراكمة وخدمات غائبة".. تظاهرات غاضبة في البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

شهد قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة، صباح اليوم الاثنين، انطلاق تظاهرة غاضبة شارك فيها العشرات من أبناء القضاء، احتجاجاً على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، والمطالبة بإقالة القائممقام.

وقال ممثل التظاهرة، عباس التركي، لوكالة شفق نيوز، إن "معاناة القضاء مستمرة منذ سنوات دون حلول جذرية، رغم المناشدات والوعود المتكررة من المسؤولين المحليين".

وأضاف أن "الهارثة تعاني من نقص كبير في مختلف القطاعات، الصحية والخدمية والتربوية، وسط تجاهل واضح لمعاناة الأهالي، حيث لا وجود لمركز صحي متكامل، ولا مشاريع خدمية حقيقية، ولا بنى تحتية قادرة على تلبية حاجات السكان".

كما أشار التركي، إلى أن "المطلب الأساسي للتظاهرة هو إقالة القائممقام الحالي، الذي لم يُظهر أي تحرك جدي لمعالجة أزمات القضاء أو السعي لتحسين الخدمات"، مبيناً أن "الأهالي لن يتراجعوا عن مطالبهم وسيواصلون احتجاجهم حتى تُتخذ خطوات فعلية لمعالجة الإهمال المزمن".