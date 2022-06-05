معامل الطابوق في بغداد.. مداخن عملاقة تنفث السم الأسود (صور)

شفق نيوز/ لا تعاني العاصمة العراقية فقط من زحام الشوارع الذي يغص بالعجلات المختلفة وتنفث عوادم محركاتها، فهناك مداخن عالية تبعث الدخان الأسود الناجم على أفران شي الطابوق.

وحيث تنتشر معامل الطابوق في جنوبي العاصمة بغداد وتعد أحد مسببات تلوث البيئة والإصابة بأمراض الرئة، تجولت عدسة وكالة شفق نيوز باطراف مدينة النهروان شرق بغداد حيث المناطق الخاصة بمعامل الطابوق، لاستذكار يوم البيئة العالمي.

وتسجل هذه المناطق أعلى نسبة بالتلوث البيئي والسبب كثافة الدخان المتصاعد من معامل صناعة الطابوق والاتربة التي تسببها صناعة الطابوق البدائية.

وعلى الرغم من قلة تجهيزهم بالنفط الاسود من قبل وزارة النفط، تضج هذه المعامل بالأطفال والفتيات القاصرات في مخالفة صريحة لتشغيل القاصرين.

وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن التلوث البيئي في بغداد وصل إلى مستويات لا يمكن السكوت عنها.

وأضاف الفلاحي؛ أن "بغداد تعاني من تراجع كبير في البنى التحتية وهي بحاجة إلى مدينة إدارية جديدة"، لافتاً إلى أن "التلوث البيئي في بغداد وصل إلى مستويات لا يمكن السكوت عليها".