معالجة كسر في أنبوب رئيسي لنقل النفط الخام شمالي صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

كشف مصدر في شركة نفط الشمال، مساء الخميس، عن معالجة تسرب نفطي ناتج عن كسر في أحد الأنابيب الرئيسية الناقلة للنفط الخام بين مصافي بيجي وإحدى محطات الضخ شمالي محافظة صلاح الدين

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة استنفرت فور تلقيها بلاغاً بوجود تسرب نفطي في الخط الناقل، حيث توجهت فرق فنية متخصصة إلى موقع الحادث وشرعت بإيقاف الضخ في المقطع المتضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النفط المتسرب.

وأضاف أن الفرق الفنية تمكنت بعد ساعات من العمل من السيطرة على التسرب ومعالجة الكسر وإعادة تأهيل الجزء المتضرر من الأنبوب، مبيناً أن عمليات الضخ عادت تدريجياً إلى طبيعتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والفحص الفني.

وأوضح المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، فيما جرى تنفيذ إجراءات احترازية لمنع وصول النفط المتسرب إلى الأراضي الزراعية أو المجاري المائية القريبة من موقع الحادث.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت بإجراء كشف فني على الأنبوب لمعرفة أسباب الكسر، وما إذا كان ناجماً عن عوامل فنية تتعلق بقدم الخط الناقل أو نتيجة أسباب أخرى، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال جارية.

وأكد المصدر أن شركة نفط الشمال تواصل تنفيذ برامج الصيانة الدورية ومراقبة خطوط النقل النفطية بهدف تقليل الأعطال وضمان استمرارية تدفق النفط بشكل آمن ومنتظم.

وتُعد الأنابيب الناقلة للنفط الخام بين مصافي بيجي ومحطات الضخ من الخطوط الحيوية في منظومة نقل النفط شمال العراق، إذ تسهم في تأمين احتياجات المصافي والمنشآت النفطية من الخام، فضلاً عن دورها في استقرار عمليات الإنتاج والتكرير.