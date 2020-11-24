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"مطلوب دم" عبارة بلون أحمر على "مجمع طبي" تستفز أهالي كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-24T12:28:24+0000
"مطلوب دم" عبارة بلون أحمر على "مجمع طبي" تستفز أهالي كركوك

شفق نيوز/ للمرة الأولى في تاريخها، شهدت مدينة كركوك ظهور النزاعات العشائرية عبر الكتابة على الجدران.

حيث أقدم مواطن على كتابة عبارة "مطلوب دم" على جدران صيدليتين في منطقة بنجا علي وسط كركوك، نتيجة خلافات شخصية، الأمر الذي استفز الأهالي وآثار مخاوفهم.

وبهذا الشأن، قال العقيد أرشد جهاد مدير مكافحة الإجرام في مركز شرطة العروبة لوكالة شفق نيوز؛ أن "حادثة صيدليتي المختار وسحر في منطقة بنجا علي كان بسبب خصومة بين شريكين في الصيدلية، اقدم احدهم باللجوء الى التهديد بواسطة الكتابة على جدران الصيدلية ( مطلوب دم )"، مشيرا إلى أن "الكشف على الفاعل تم عن طريق كاميرات المراقبة".

وأضاف جهاد؛ :نحن بانتظار قرار قاضي التحقيق لكي يتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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