مطلع الأسبوع المقبل.. العراق والشرق الأوسط على موعد مع "حرارة فوق المعدل"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-11T16:10:08+0000

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي العراقي، صادق عطية، يوم الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل في منطقة الشرق الأوسط، لتقارب نصف درجة الغليان في جنوب العراق. وقال عطية في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "موجة حارة وارتفاع متوقع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها ستبدأ اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل في دول الشرق الأوسط". وأضاف أن "درجات حرارة خمسينية متوقعة جنوبي العراق".

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