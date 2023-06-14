"مطربون غير لائقين" يتسببون بتأجيل "كرنفال بابل"

شفق نيوز/ قررت محافظة بابل، يوم الأربعاء، تأجيل إقامة "كرنفال بابل" بسبب اختيار "مطربين غير لائقين".

وقال حيدر ابراهيم، مدير اعلام المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلغاء كرنفال بابل وماراثون العراق الاول الذي كان من المقرر ان يتم إقامته في السادس عشر من الشهر الجاري بسبب اختيار مطربين غير لائقين (مطربون في النوادي الليلية) على خشبة المسرح البابلي".

وأوضح ان "هذا الكرنفال يعود لمستثمر لبناني أراد إقامة ماراثون دولي وايضا حفلات غنائية داخل المسرح البابلي"، مشيراً الى ان "الحكومة المحلية ووزارة الشباب والرياضة وافقتا على الكرنفال لكن بسبب اختيار مطربين غير لائقين، تم تأجيله".

ولفت الى ان "الحكومة المحلية ليست لديها أية مشكلة مع الاسماء العراقية مثل كريم منصور وياس خضر الذي سيشاركون في الحفل ايضا".